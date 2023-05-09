Теннис
Рейтинг WTA. Жабер выпала из топ-5, Рыбакина — шестая ракетка мира
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Польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает лидировать в женском рейтинге по итогам турнира WTA 1000 в Мадриде, где она уступила в финале Арине Соболенко. Швёнтек проводит на первом месте 58-ю неделю и приближается к результату Симоны Халеп, на счету которой 64 недели в статусе первой ракетки мира.
Экс-чемпионка турнира в Мадриде Онс Жабер, которая не смогла сыграть в этом году из-за травмы, опустилась на три позиции и теперь занимает 7-ю строчку.
Елена Рыбакина из Казахстана обновила свой личный рекорд, став шестой ракеткой мира.
Топ-10 рейтинга WTA на 8 мая 2023 года:
1. Ига Швёнтек (Польша) — 9 625 очков
2. Арина Соболенко (-) — 7 881 очко
3. Джессика Пегула (США) — 5 300 очков
4. Каролин Гарсия (Франция) — 5025 очков
5. Коко Гауфф (США) — 4 345 очков
6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 195 очков
7. Онс Жабер (Тунис) — 4 116 очков
8. Мария Саккари (Греция) — 3 516 очков
9. Дарья Касаткина (-) — 3505 очков
10. Петра Квитова (Чехия) — 3162 очка
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
6. Елена Рыбакина (+1)
18. Мартина Тревисан (+2)
21. Чжен Циньвень (+3)
43. Маяр Шериф (+16)
49. Алиша Паркс (+5)
62. Кэти Макнелли (+7)
66. Кристина Букша (+4)
67. Ребекка Масарова (+1)
83. Эмма Наварро (+18) дебют в топ-100
Чемпионская гонка сезона на 8 мая 2023 года
1. Арина Соболенко (-) — 4 830 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3 276 очков
3. Ига Швёнтек (Польша) — 2 930 очков
4. Джессика Пегула (США) — 2 305 очков
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1 790 очков
6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1 666 очков
7. Петра Квитова (Чехия) — 1 635 очков
8. Коко Гауфф (США) — 1 370 очков
9. Мария Саккари (Греция) — 1 322 очка
10. Виктория Азаренко (-) — 1 181 очко
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21. Марта Костюк (Украина) — 766 очков
41. Леся Цуренко (Украина) — 476 очков
44. Ангелина Калинина (Украина) — 437 очков