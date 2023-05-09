Рим. Ястремская сыграет в финальном раунде отборочной сетки

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Крутых проиграл россиянину на старте квалификации Мастерса в Риме
Матч длился 1 час 14 минут Сегодня 20:46 229 0 #Крутых Источник — Чемпион.
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Ястремская вышла во второй круг квалификации турнира в Риме
Француженка Леолия Жанжан снялась с поединка Сегодня 21:31 65 0 #Даяна Ястремская Источник —...
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Рим. Крутых проиграл в стартовом матче квалификации
2023-05/1683553377_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Самсонова: 90% украинских игроков со мной не здороваются
Сегодня 18:02 269 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/8577b79c772e20e961b0200f186339b6.