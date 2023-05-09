Рим. Костюк и сёстры Киченок примут участие в парной сетке

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Рейтинг ATP. Алькарас в одном матче от возвращения на первое место, Штруфф обновил свой личный рекорд, после выхода в финал в Мадриде
2023-05/1683533092_alcaraz.jpeg|—>По итогам «Мастерса» в Мадриде в топ-10 произошло лишь одно изменение — Тэйлор Фритц...
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Рейтинг WTA. Жабер выпала из топ-5, Рыбакина — шестая ракетка мира
2023-05/1683541520_jabeur.jpg|—>Польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает лидировать в женском рейтинге по итогам турнира WTA 1000...
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Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в мае
2023-01/1674901541_wta.jpg|—>Календарь на май 08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000) 22/05 — 27/05 |...
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Рим. Ястремская сыграет в финальном раунде отборочной сетки
2023-05/1683543466_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua