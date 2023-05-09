Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в мае

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Календарь на май

08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)

22/05 — 27/05 | Страсбург (WTA 250)

28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)

Очки, которые будут списаны в мае: 30

Рим (WTA 1000) — 30

2. Ангелина Калинина — текущий рейтинг №47(1067 очков)



Календарь на май

08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)

22/05 — 27/05 | Страсбург (WTA 250)

28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)

Очки, которые будут списаны в мае: 60

Рим (WTA 1000) — 60

3. Леся Цуренко — текущий рейтинг №68 (819 очков)



Календарь на май

08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)

15/05 — 21/05 | Флоренция (WTA 125)

28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)

Очки, которые будут списаны в мае: —

4. Катерина Байндл — текущий рейтинг №81 (748 очков)



Календарь на май

15/05 — 21/05 | Мадрид (ITF 100)

22/05 — 27/05 | Рабат (WTA 250)

28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)

Очки, которые будут списаны в мае: —

5. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №158 (437 очков)



Календарь на май

08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)

22/05 — 27/05 | Ролан Гаррос (Grand Slam/квалификация)

Очки, которые будут списаны в мае: 1

Париж (WTA 125) — 1

6. Дарья Снигур — текущий рейтинг №169 (416 очков)



Календарь на май

15/05 — 21/05 | Сен-Годан (ITF 60)

22/05 — 27/05 | Ролан Гаррос (Grand Slam/квалификация)

Очки, которые будут списаны в мае: 29

Сен-Годан (ITF) — 29

7. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №248 (272 очка)



Календарь на май

08/05 — 14/05 | Трнава (ITF 100)

15/05 — 21/05 | Мадрид (ITF 100)

22/05 — 28/05 | Градо (ITF 60)

Очки, которые будут списаны в мае: 1

Париж (WTA 125) — 1

8. Катерина Володько — текущий рейтинг №304 (204 очка)



Календарь на май

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Очки, которые будут списаны в мае: —

9. Юлия Стародубцева — текущий рейтинг №499 (88 очков)



Календарь на май:

08/05 — 14/05 | Нейплс (ITF 60)

Очки, которые будут списаны в мае: —

10. Элина Свитолина — текущий рейтинг №540 (77 очков)



Календарь на май:

08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)

15/05 — 21/05 | Париж (WTA 125)

22/05 — 27/05 | Страсбург (WTA 250)

28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)

Очки, которые будут списаны в мае: —

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