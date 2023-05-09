Теннис
Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в мае
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Календарь на май
08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)
22/05 — 27/05 | Страсбург (WTA 250)
28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)
Очки, которые будут списаны в мае: 30
Рим (WTA 1000) — 30
2. Ангелина Калинина — текущий рейтинг №47(1067 очков)
Календарь на май
08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)
22/05 — 27/05 | Страсбург (WTA 250)
28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)
Очки, которые будут списаны в мае: 60
Рим (WTA 1000) — 60
3. Леся Цуренко — текущий рейтинг №68 (819 очков)
Календарь на май
08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)
15/05 — 21/05 | Флоренция (WTA 125)
28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)
Очки, которые будут списаны в мае: —
4. Катерина Байндл — текущий рейтинг №81 (748 очков)
Календарь на май
15/05 — 21/05 | Мадрид (ITF 100)
22/05 — 27/05 | Рабат (WTA 250)
28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)
Очки, которые будут списаны в мае: —
5. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №158 (437 очков)
Календарь на май
08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)
22/05 — 27/05 | Ролан Гаррос (Grand Slam/квалификация)
Очки, которые будут списаны в мае: 1
Париж (WTA 125) — 1
6. Дарья Снигур — текущий рейтинг №169 (416 очков)
Календарь на май
15/05 — 21/05 | Сен-Годан (ITF 60)
22/05 — 27/05 | Ролан Гаррос (Grand Slam/квалификация)
Очки, которые будут списаны в мае: 29
Сен-Годан (ITF) — 29
7. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №248 (272 очка)
Календарь на май
08/05 — 14/05 | Трнава (ITF 100)
15/05 — 21/05 | Мадрид (ITF 100)
22/05 — 28/05 | Градо (ITF 60)
Очки, которые будут списаны в мае: 1
Париж (WTA 125) — 1
8. Катерина Володько — текущий рейтинг №304 (204 очка)
Календарь на май
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Очки, которые будут списаны в мае: —
9. Юлия Стародубцева — текущий рейтинг №499 (88 очков)
Календарь на май:
08/05 — 14/05 | Нейплс (ITF 60)
Очки, которые будут списаны в мае: —
10. Элина Свитолина — текущий рейтинг №540 (77 очков)
Календарь на май:
08/05 — 14/05 | Рим (WTA 1000)
15/05 — 21/05 | Париж (WTA 125)
22/05 — 27/05 | Страсбург (WTA 250)
28/05 — 11/06 | Ролан Гаррос (Grand Slam)
Очки, которые будут списаны в мае: —
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