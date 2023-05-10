Цуренко о победе над Светолиной: Трудно играть против украинки

Цуренко прокомментировала победу над Светолиной 242 #Элина Свитолина, #Леся Цуренко

Джерело Турнир Большого тенниса Украины.

Леся Цуренко (68) прокомментировала победу над Элиной Светолиной (540) в первом круге на турнире WTA 1000 в Италии.

Об этом сообщает Большой теннис. Украины.

«Было очень тяжело, особенно на старте матча. Я очень нервничала. Очень тяжело играть против украинки. Я счастлива, что победила. Я действительно желаю Элине только всего лучшего в ее возвращении. Понимаю , насколько это сложно учитывая все условия, в которых мы находимся, поэтому желаю ей только лучшего.

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Я сейчас живу и тренируюсь в Италии, мне пришлось переехать сюда.Я люблю Италию, чувствую себя здесь почти как дома.Я ценю то, как обо мне здесь заботятся.Я наслаждаюсь временем, который провожу в этой стране, в этом городе. Здесь я много гуляю», — сказала Цуренко.

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