Ястремская сыграет с россиянкой в ​​основе турнира в Риме

Украинская теннисистка получила первую соперницу после успешного прохождения квалификации на турнире в столице Рим 288 Фото — gettyimages #Даяна Источник — btu.org.uа.

В первом круге основной сетки основного турнира серии WTA 1000 в Риме Даяна Ястремская (158) сыграет против россиянки Анны Калинской (57).

Поединок состоится сегодня,10 мая, последним запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Теннисистки раньше играли друг с другом четыре раза и одержали по две победы. Три матча состоялись на почве в 2016-2017 годах и там дважды сильнее была украинка.

Раньше Ястремская уверенно вышла к основе турнира в Риме.