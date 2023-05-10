Рим. Ястремская победила Масарову и вышла в основную сетку

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Рим. Стрыцова одержала первую победу с 2020 года, определилась соперница Калининой
2023-05/1683667373_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина сыграет с россиянкой во втором круге WTA 1000 в Риме
Сегодня 21:26 240 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0a5b12bb68623803362a6561d3b4b3e0.
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Ястремская уверенно вышла в основу турнира в Риме
Даяна легко выиграла у Ребекки Масаровой Сегодня 19:26 1 0 Фото Getty Images #Даяна...
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Рим. Костюк и сёстры Киченок примут участие в парной сетке
2023-05/1683638004_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua