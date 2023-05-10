Рим. Коччаретто впервые выиграла матч на домашнем турнире, Осорио спасла матчболы на пути во второй круг

Больше в Теннис
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Свитолина уступила Цуренко на старте турнира в Риме
Матч длился 1 час 37 минут Сегодня 18:20 257 1 #Элина Свитолина, #Леся Цуренко...
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Трнава (W100). Завацкая уверенно выиграла свой стартовый матч
2023-05/1683717236_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская сыграет с россиянкой в основе турнира в Риме
Украинская теннисистка получила первую соперницу после успешного прохождения квалификации на турнире в столице Рим...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 10 мая
2023-05/1683362501_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua