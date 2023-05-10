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Теннис

Рим. Коччаретто впервые выиграла матч на домашнем турнире, Осорио спасла матчболы на пути во второй круг

2023-05/1683738827_wta.jpg|—>Рим. Коччаретто впервые выиграла матч на домашнем турнире, Осорио спасла матчболы на пути во второй круг

Источник: btu.org.ua

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