Рим. Стрыцова одержала первую победу с 2020 года, определилась соперница Калининой

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Калинина сыграет с россиянкой во втором круге WTA 1000 в Риме
Сегодня 21:26 240 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/0a5b12bb68623803362a6561d3b4b3e0.
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Ястремская уверенно вышла в основу турнира в Риме
Даяна легко выиграла у Ребекки Масаровой Сегодня 19:26 1 0 Фото Getty Images #Даяна...
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Рим. Костюк и сёстры Киченок примут участие в парной сетке
2023-05/1683638004_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP. Алькарас в одном матче от возвращения на первое место, Штруфф обновил свой личный рекорд, после выхода в финал в Мадриде
2023-05/1683533092_alcaraz.jpeg|—>По итогам «Мастерса» в Мадриде в топ-10 произошло лишь одно изменение — Тэйлор Фритц...