Свитолина уступила Цуренко на старте турнира в Риме

Матч длился 1 час 37 минут 257 #Элина Свитолина, #Леся Цуренко

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина (540 ) проиграла Леси Цуренко (68) в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч длился 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 6: 3 в пользу Цуренко.

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Цуренко и Свитолина не выполнили ни одной подачи навылет. Элина допустила 2 двойных ошибок, Леся — 1.

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Рим, Италия Грунт&Призовой фонд — $3,572,618 Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Леся Цуренко (Украина) 6:4, 6:3

Накануне Элина Свитолина (1088) уступила американке Слоун Стивенс (48) в 1/2 финала грунтового турнира WTA 125 во Франции.

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