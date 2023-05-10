Трнава (W100). Завацкая уверенно выиграла свой стартовый матч

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Ястремская сыграет с россиянкой в основе турнира в Риме
Украинская теннисистка получила первую соперницу после успешного прохождения квалификации на турнире в столице Рим...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 10 мая
2023-05/1683362501_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Прага. Сачко попал в основу в статусе «лаки лузера» и одержал победу
2023-05/1683634178_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Ястремская победила Масарову и вышла в основную сетку
2023-05/1683649754_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua