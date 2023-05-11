Элина Свитолина — Леся Цуренко: обзор матча

Матч длился 1 час 37 минут 218 Фото: Getty Images #Элина Свитолина, #Леся Цуренко

Элина Свитолина (540) проиграла Леси Цуренко (68) в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Рим, Италия Грунт& > Призовой фонд — $3,572,618 Первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Леся Цуренко (Украина) 6: 4, 6:3

Накануне Элина Свитолина (1088) уступила американке Слоун Стивенс (48) в 1/2 финала грунтового турнира WTA 125 во Франции.

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