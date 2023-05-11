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Теннис

Рим. Фоньини в решающем сете одолел Маррея, Фис впервые выиграл матч на «Мастерсе» и дальше сыграет против Руне

2023-05/1683751187_fognini.jpeg|—>Рим. Фоньини в решающем сете одолел Маррея, Фис впервые выиграл матч на "Мастерсе" и дальше сыграет против Руне

Источник: btu.org.ua

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