Рим. Фоньини в решающем сете одолел Маррея, Фис впервые выиграл матч на «Мастерсе» и дальше сыграет против Руне

Больше в Теннис
-
Цуренко о победе над Светолиной: Трудно играть против украинки
Цуренко прокомментировала победу над Светолиной Сегодня 22:22 242 0 #Элина Свитолина, #Леся Цуренко Джерело...
-
Рим. Коччаретто впервые выиграла матч на домашнем турнире, Осорио спасла матчболы на пути во второй круг
2023-05/1683738827_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина уступила Цуренко на старте турнира в Риме
Матч длился 1 час 37 минут Сегодня 18:20 257 1 #Элина Свитолина, #Леся Цуренко...
-
Трнава (W100). Завацкая уверенно выиграла свой стартовый матч
2023-05/1683717236_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua