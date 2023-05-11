Рим. Гауфф и Боузкова поспорят за выход в 1/8 финала, Плишкова и Бегу завершили выступление

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Трнава (W100). Завацкая обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала
2023-05/1683795564_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Кырстя продлила свою победную серию, Лю сыграет против Костюк во втором круге
2023-05/1683754129_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Вавринка в двух сетах победил «нейтрального» игрока, У Ибин впервые выиграл матч на грунте на турнире ATP
2023-05/1683730921_wawrinka.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Элина Свитолина — Леся Цуренко: обзор матча
Матч длился 1 час 37 минут Вчера 23:23 218 0 Фото: Getty Images #Элина...