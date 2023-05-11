Рим. Вавринка в двух сетах победил «нейтрального» игрока, У Ибин впервые выиграл матч на грунте на турнире ATP

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Элина Свитолина — Леся Цуренко: обзор матча
Матч длился 1 час 37 минут Вчера 23:23 218 0 Фото: Getty Images #Элина...
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Рим. Фоньини в решающем сете одолел Маррея, Фис впервые выиграл матч на «Мастерсе» и дальше сыграет против Руне
2023-05/1683751187_fognini.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко о победе над Светолиной: Трудно играть против украинки
Цуренко прокомментировала победу над Светолиной Сегодня 22:22 242 0 #Элина Свитолина, #Леся Цуренко Джерело...
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Рим. Коччаретто впервые выиграла матч на домашнем турнире, Осорио спасла матчболы на пути во второй круг
2023-05/1683738827_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua