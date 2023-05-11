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Теннис

Рим. Вавринка в двух сетах победил «нейтрального» игрока, У Ибин впервые выиграл матч на грунте на турнире ATP

2023-05/1683730921_wawrinka.jpg|—>Рим. Вавринка в двух сетах победил "нейтрального" игрока, У Ибин впервые выиграл матч на грунте на турнире ATP

Источник: btu.org.ua

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