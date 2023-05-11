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Теннис

Трнава (W100). Завацкая обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала

2023-05/1683795564_itf.jpg|—>Трнава (W100). Завацкая обыграла пятую сеяную на пути в 1/4 финала

Источник: btu.org.ua

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