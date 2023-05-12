Теннис
Цуренко победила Перу на турнире в Риме
Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу Сегодня 21:41 195 0 Фото Getty Images #Леся Цуренко
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме обыграла Бернарду Перу из США (№32 WTA).
< Матч длился 1 час 38 минут. Цуренко совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Ранее Цуренко никогда не выигрывала больше одного матча в основной сетке турнира в Риме.
В следующем раунде Цуренко сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свентек.
Ранее Марта Костюк ( №40 WTA) на этом турнире обыграла Клер Лю из США (№56 WTA).
Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Второй круг, 12 мая
Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4