Цуренко победила Перу на турнире в Риме

Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу 195 Фото Getty Images #Леся Цуренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме обыграла Бернарду Перу из США (№32 WTA).

< Матч длился 1 час 38 минут. Цуренко совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Ранее Цуренко никогда не выигрывала больше одного матча в основной сетке турнира в Риме.

В следующем раунде Цуренко сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свентек.

Ранее Марта Костюк ( №40 WTA) на этом турнире обыграла Клер Лю из США (№56 WTA).

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Второй круг, 12 мая

Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4