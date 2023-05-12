Теннис
Костюк уверенно обыграла американку на турнире в Риме
Матч длился 1 час 31 минуту Сегодня 17:40 252 1 #Марта Костюк
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме обыграла Клер Лю из США (№56 WTA).
< Матч длился 1 час 31 минуту. Украинка совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.
В следующем круге Костюк сыграет против Паулы Бадосы (№35 WTA).< /p> Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Второй круг, 12 мая
Марта Костюк (Украина) — Клер Лю (США) 6:0, 6:4
Ранее Завацкая проиграла Гавлицовой в четвертьфинале турнира в Словакии.