Костюк уверенно обыграла американку на турнире в Риме

Матч длился 1 час 31 минуту 252 #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме обыграла Клер Лю из США (№56 WTA).

< Матч длился 1 час 31 минуту. Украинка совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и использовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

В следующем круге Костюк сыграет против Паулы Бадосы (№35 WTA).< /p> Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Второй круг, 12 мая

Марта Костюк (Украина) — Клер Лю (США) 6:0, 6:4

Ранее Завацкая проиграла Гавлицовой в четвертьфинале турнира в Словакии.