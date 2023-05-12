Нейплс (W60). Стародубцева победила третью сеяную на пути в 1/2 финала

Больше в Теннис
-
Ролан Гаррос назвал размер призового фонда
Турнир стартует 28 мая Сегодня 15:39 321 0< /span> #Ролан Гаррос Источник — ukrinform.
-
Костюк уверенно обыграла американку на турнире в Риме
Матч длился 1 час 31 минуту Сегодня 17:40 252 1 #Марта Костюк Источник —...
-
Завацкая проиграла Гавлицковой в четвертьфинале турнира в Словакии
Катарина проиграла сопернице из Чехии Сегодня 16:09 217 0 #Катерина Завацкая Источник — Чемпион....
-
Рим. Швёнтек оформила Павлюченковой две «баранки» и вышла в третий круг
2023-05/1683895505_swiatek.jpg|—> Источник: btu.org.ua