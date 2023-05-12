Рим. Швёнтек оформила Павлюченковой две «баранки» и вышла в третий круг

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 12 мая
2023-04/1682604230_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Рим. Таунсенд победила третью ракетку мира, Кенин обыграла Соболенко и встретится с Калининой
2023-05/1683832027_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Руусувуори спас два матчбола в поединке с Умбером, Боржеш и Марожан одержали дебютные победы на «Мастерсе»
2023-05/1683836484_ruusuvuori.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина выбила россиянку на старте турнира в Риме
Украинка разобралась с Анной Блинковой