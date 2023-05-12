Теннис
Ролан Гаррос назвал размер призового фонда
Турнир стартует 28 мая Сегодня 15:39 321 0< /span> #Ролан Гаррос
Источник — ukrinform.ua.
Организаторы Grand Slam Ролан Гаррос назвали размер призового фонда.
Точная сумма составит 49,6 млн евро, что на 12,3% больше, чем в прошлом сезоне.
< С целью обеспечения более равномерного распределения призовых между игроками, организаторы турнира существенно увеличили призовой фонд для проигравших в первом круге в женском и мужском одиночном разрядах, а также суммы, выплачиваемые в квалификации.
Призовые деньги для участников одиночного разряда будут увеличены на 9,1% по сравнению с 2022 годом, а проигравшие в трех первых раундах получат на 11-13%, как в прошлом сезоне.
Призовые фонды женских и мужских парных соревнований увеличились на 4%.
В этом году квалификация Ролан Гаррос стартует 22 мая, а игры основной сетки состоятся с 28 мая по 11 июня.
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