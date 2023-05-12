Ролан Гаррос назвал размер призового фонда

Турнир стартует 28 мая 321

Источник — ukrinform.ua.

Организаторы Grand Slam Ролан Гаррос назвали размер призового фонда.

Точная сумма составит 49,6 млн евро, что на 12,3% больше, чем в прошлом сезоне.

< С целью обеспечения более равномерного распределения призовых между игроками, организаторы турнира существенно увеличили призовой фонд для проигравших в первом круге в женском и мужском одиночном разрядах, а также суммы, выплачиваемые в квалификации.

Призовые деньги для участников одиночного разряда будут увеличены на 9,1% по сравнению с 2022 годом, а проигравшие в трех первых раундах получат на 11-13%, как в прошлом сезоне.

Призовые фонды женских и мужских парных соревнований увеличились на 4%.

В этом году квалификация Ролан Гаррос стартует 22 мая, а игры основной сетки состоятся с 28 мая по 11 июня.

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