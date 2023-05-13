Цуренко впервые одержала более 20 побед перед стартом Ролан Гаррос

Бывшая 23-я «ракетка» мира Леся Цуренко впервые в карьере подходит к Открытому чемпионату Франции с более чем 20 победами в сезоне. 210 Фото — gettyimages #Леся Цуренко

Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (68) впервые в карьере одержала более 20 побед за сезон перед стартом Ролан Гаррос.

Об этом сообщает ВТУ.< /p> В этом сезоне Цуренко одержала 22 победы в 29 матчах. Она выиграла 13 матчей против теннисисток, которые находились ниже ее в рейтинге, а также одержала 9 побед над стоящими выше соперницами.

Предыдущим лучшим показателем Леси был сезон-2013. Тогда она одержала 19 побед перед стартом Открытого чемпионата Франции.

14 мая Цуренко проведет матч против действующей первой ракетки мира Иги Свентек.

Ранее Ролан Гаррос назвал размер призового фонда.

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