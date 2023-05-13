Теннис
Калинина выбила американку и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Украинка в двух сетах справилась с Софией Кенин.
Украинка Ангелина Калинина (WTA 47) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме.
В третьем раунде вторая ракетка Украины сумела победить Софию Кенин (США, WTA 134). Игра продлилась 1 час и 37 минут.
Ангелина Калинина (Украина) (30) – София Кенин (США) – 6:4, 6:2
Напомним, это было четвертое противостояние спортсменок. На данный момент счет равный – 2:2.
В 1/8 финала Калинина сыграет против победительницы матча Виктория Азаренко – Мэдисон Киз.