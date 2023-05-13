Рим. Пары Костюк/Русе и Киченок/Остапенко сыграют во втором раунде

Больше в Теннис
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Рим. Киченок и Циммерманн вышли во второй круг турнира
2023-05/1683988884_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко впервые одержала более 20 побед перед стартом Ролан Гаррос
Бывшая 23-я «ракетка» мира Леся Цуренко впервые в карьере подходит к Открытому чемпионату Франции...
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Трнава (W100). Завацкая не смогла выйти в полуфинал соревнований
2023-05/1683878869_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Синнер победил Коккинакиса, десятая ракетка мира покидает турнир после трехчасового поединка
2023-05/1683898024_sinner.jpg|—> Источник: btu.org.ua