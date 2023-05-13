Рим. Синнер победил Коккинакиса, десятая ракетка мира покидает турнир после трехчасового поединка

Больше в Теннис
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Трнава (W100). Завацкая не смогла выйти в полуфинал соревнований
2023-05/1683878869_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Остапенко остановила победную серию Кырсти, Вондроушова станет соперницей Саккари
2023-05/1683926691_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Джокович, Рууд и Руне вышли в третий круг, Вавринка проиграл Димитрову
2023-05/1683919495_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко победила Перу на турнире в Риме
Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу Сегодня 21:41 195 0 Фото Getty Images...