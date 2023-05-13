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Теннис

Рим. Синнер победил Коккинакиса, десятая ракетка мира покидает турнир после трехчасового поединка

2023-05/1683898024_sinner.jpg|—>Рим. Синнер победил Коккинакиса, десятая ракетка мира покидает турнир после трехчасового поединка

Источник: btu.org.ua

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