Теннис
Цуренко проиграла первой ракетке мира на турнире в Риме
Матч длился 1 час 17 минут Сегодня 17:39 383 0 Фото Getty Images #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме проиграла первой ракетке мира Изи Свентек.
Для Леси это было самое успешное выступление в карьере на этом турнире.
< em>Internazionali BNL d&Italia; WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Третий круг, 14 мая
< strong>Ига Свентек (Польша) — Леся Цуренко (Украина) 6:2, 6:0
Источник: champion.com.ua