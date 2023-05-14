Цуренко проиграла первой ракетке мира на турнире в Риме

Матч длился 1 час 17 минут 383 Фото Getty Images #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме проиграла первой ракетке мира Изи Свентек.

Для Леси это было самое успешное выступление в карьере на этом турнире.

< em>Internazionali BNL d&Italia; WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Третий круг, 14 мая

< strong>Ига Свентек (Польша) — Леся Цуренко (Украина) 6:2, 6:0