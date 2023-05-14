Костюк уступила Бадосе на турнире в Риме

Матч длился 1 час 32 минуты 215 #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме в одиночном разряде проиграла Паули Бадоси из Испании (№35 WTA). Матч длился 1 час 32 минуты. Украинка совершила один эйс, допустила 9 двойных ошибок и использовала 4 из 10 брейк-пойнты.

В следующем раунде Бадоса будет соревноваться против Каролины Муховой из Чехии (№37 WTA ). Костюк в Риме продолжит борьбу в парном разряде.

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Третий круг, 14 мая

Паула Бадоса (Испания) — Марта Костюк (Украина) 6:4, 6:2

Ранее Цуренко проиграла первой ракетке мира на турнире в Риме.