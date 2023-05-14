Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме

Украинская теннисистка завершила борьбу во втором круге 158 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия) вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) проиграла тандему Мария Боузкова/Бетани Маттек- Сэндс (Чехия/США).

Боузкова и Маттек-Сэндс в следующем круге сыграют с победительницами матча Людмила Киченок/Алена Остапенко — Магда Линетт/Маркета Вондроушова.

Internazionali BNL d&Italia; WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Парный разряд Второй круг, 14 мая

Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн 6:4, 6:2

Раньше Цуренко проиграла первой ракетке мира на турнире в Риме.