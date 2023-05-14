Нейплс (W60). Стародубцева уступила первой ракетке турнира в решающем матче

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Костюк уступила Бадосе на турнире в Риме
Матч длился 1 час 32 минуты Сегодня 18:13 215 0 #Марта Костюк Источник —...
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Флоренция. Ястремская сыграет в основной сетке
2023-05/1684074249_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 14 мая
2023-05/1683524421_kostyuk.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 13 мая
2023-04/1682275622_kalinina.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua