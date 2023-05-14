Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 14 мая

Больше в Теннис
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах WTA 13 мая
2023-04/1682275622_kalinina.jpeg|—>>>> Источник: btu.org.ua
-
Рим. Осорио впервые обыграла соперницу из топ-5, две китаянки поспорят за место в 1/4 финала
2023-05/1684012957_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Калинина победила Кенин на турнире в Риме
Украинка в двух сетах справилась с американкой Вчера 21:09 511 2 Источник: — Чемпион....
-
Рим. Алькарас дебютировал на турнире и гарантировал себе статус первой ракетки мира, Чорич отыграл матчбол и за 3,5 часа вышел в третий круг
2023-05/1684001589_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua