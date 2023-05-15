Теннис
Ястремская сыграет на турнире WTA 125 во Флоренции
Украинка начнет турнир в основной сетке Сегодня 12:38 245 0 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская
Источник btu.org.ua.
Украинка Даяна Ястремская выступит на турнире WTA 125 в итальянском городе Флоренция с призовым фондом $115,000.
В первом круге «основы» украинская теннисистка встретится с итальянкой Камиллой Розателло.
< Ястремская проведет в нынешнем году шестой грунтовый турнир в этом году. Лучшим результатом является полуфинал на соревнованиях WTA 125 в Реусе (Испания). Ранее Ястремская проиграла россиянке Анне Калинской в первом круге в Риме.
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