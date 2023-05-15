Ястремская сыграет на турнире WTA 125 во Флоренции

Украинка начнет турнир в основной сетке 245 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник btu.org.ua.

Украинка Даяна Ястремская выступит на турнире WTA 125 в итальянском городе Флоренция с призовым фондом $115,000.

В первом круге «основы» украинская теннисистка встретится с итальянкой Камиллой Розателло.

< Ястремская проведет в нынешнем году шестой грунтовый турнир в этом году. Лучшим результатом является полуфинал на соревнованиях WTA 125 в Реусе (Испания). Ранее Ястремская проиграла россиянке Анне Калинской в ​​первом круге в Риме.

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