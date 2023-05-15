Ига Швёнтек: «Для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину, и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится»

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— Что ж, после довольно неуверенного старта в матче, я смогла довольно быстро вернуться, так что я довольна тем, что сыграла сегодня уверенно. Получила очередной опыт игры на центральном корте, и я рада, что не было дождя (улыбается).

Моя команда позаботилась о моем восстановлении между турнирами. У меня было три дня отдыха и откровенно говоря это очень много. Мне удалось перезагрузиться, забыть о Мадриде и снова стать свежей. На мой взгляд, правильное восстановление — это ключ к успеху. Но посмотрим как все сложится на второй неделе турнира, потому что он длинный и сложный. Да и календарь становится все более и более плотным.

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— Вы с Лесей обменялись несколькими приятными словами у сетки. Не могли бы вы рассказать об этом разговоре?

— Она поблагодарила меня за поддержку Украины, но она делала это и раньше в Майами. Это очень приятно, и я это очень ценю. На мой взгляд, благодарить меня тут абсолютно не за что, потому что для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится.

Однако я знаю, что сейчас они находятся в тяжелой ситуации, поэтому я очень сочувствую всем украинским игрокам.

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