Костюк и Русе уступили во втором круге турнира WTA в Риме

Костюк вылетела из парного разряда турнира WTA 1000 в итальянском Риме. 208 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе уступили дуэту Дезире Кравчик/Деми Схюрс (США/Нидерланды) во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

длился 1 час и 7 минут и завершился со счетом – 0:6, 1:6. Костюк и Русе ни разу не подавали навылет и совершили 5 двойных ошибок.

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Призовой фонд $3,572,618 Второй круг, 14 мая

Дезире Кравчик/Деми Схюрс (США/Нидерланды) – Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) 6:0, 6:1

Раньше из парного разряда в Риме вылетела Надежда Киченок. В борьбе за титул остается Людмила Киченок.