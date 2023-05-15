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Теннис

Рим. Алькарас сенсационно проиграл дебютанту «Мастерса» из второй сотни рейтинга ATP

2023-05/1684160052_alcaraz.jpg|—>Рим. Алькарас сенсационно проиграл дебютанту "Мастерса" из второй сотни рейтинга ATP

Источник: btu.org.ua

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