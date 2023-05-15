Рим. Алькарас сенсационно проиграл дебютанту «Мастерса» из второй сотни рейтинга ATP

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Калинина обыграла Киз на пути в четвертьфинал турнира WTA в Риме
Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме Сегодня 14:21 304 0 #Ангелина Калинина...
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Ястремская сыграет на турнире WTA 125 во Флоренции
Украинка начнет турнир в основной сетке Сегодня 12:38 245 0 Фото — gettyimages #Даяна...
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Турин. Брайнин прошел в основную сетку премиум-«челленджера» после матча с 39-й ракеткой мира
2023-05/1684144716_braynin.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк и Русе уступили во втором круге турнира WTA в Риме
Костюк вылетела из парного разряда турнира WTA 1000 в итальянском Риме.