Рим. Ганфманн победил девятую ракетку мира, Джокович в 11-й раз нанес поражение Димитрову

Больше в Теннис
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Рим. Киченок и Циммерманн завершили выступление, проиграв во втором круге
2023-05/1684089775_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Векич вышла на Швёнтек в 1/8 финала, Боузкова победила пятую ракетку мира
2023-05/1684096993_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Костюк и Русе взяли лишь один гейм в матче второго круга парного турнира
2023-05/1684054202_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме
Украинская теннисистка завершила борьбу во втором круге Сегодня 22:11 158 0 #Надежда Киченок Источник...