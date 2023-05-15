Рим. Остапенко в третий раз вышла в четвертьфинал, Чжэн Циньвэнь победила в китайском противостоянии

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Рим. Стала известна следующая соперница Калининой
2023-05/1684154278_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Алькарас сенсационно проиграл дебютанту «Мастерса» из второй сотни рейтинга ATP
2023-05/1684160052_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина обыграла Киз на пути в четвертьфинал турнира WTA в Риме
Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме Сегодня 14:21 304 0 #Ангелина Калинина...
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Ястремская сыграет на турнире WTA 125 во Флоренции
Украинка начнет турнир в основной сетке Сегодня 12:38 245 0 Фото — gettyimages #Даяна...