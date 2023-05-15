Рим. Векич вышла на Швёнтек в 1/8 финала, Боузкова победила пятую ракетку мира

Больше в Теннис
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Рим. Костюк и Русе взяли лишь один гейм в матче второго круга парного турнира
2023-05/1684054202_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме
Украинская теннисистка завершила борьбу во втором круге Сегодня 22:11 158 0 #Надежда Киченок Источник...
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Цуренко проиграла первой ракетке мира на турнире в Риме
Матч длился 1 час 17 минут Сегодня 17:39 383 0 Фото Getty Images #Леся...
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Нейплс (W60). Стародубцева уступила первой ракетке турнира в решающем матче
2023-05/1684071460_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua