Турин. Брайнин прошел в основную сетку премиум-«челленджера» после матча с 39-й ракеткой мира

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Костюк и Русе уступили во втором круге турнира WTA в Риме
Костюк вылетела из парного разряда турнира WTA 1000 в итальянском Риме.
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ATP Challenger Tour. 17-летний Меншик выиграл дебютный титул, Табило победил Пэра в финале
2023-05/1684130371_vukic-1.jpg|—>27-летний Александар Вукич сыграл восьмой финал на «челленджерах» и выиграл свой второй титул (оба...
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Ига Швёнтек: «Для меня совершенно очевидно, что мы должны поддерживать Украину, и я буду делать это до тех пор, пока война не закончится»
2023-05/1684077880_swiatek_tsurenko.jpeg|—>— Что ж, после довольно неуверенного старта в матче, я смогла довольно быстро вернуться,...
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Рим. Ганфманн победил девятую ракетку мира, Джокович в 11-й раз нанес поражение Димитрову
2023-05/1684086888_hanfmann.jpeg|—> Источник: btu.org.ua