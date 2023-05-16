Калинина сыграет с финалисткой Australian Open на турнире WTA в Риме

Определилась следующая соперница украинки 355

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Посеянная под 12-м номером Беатрис Аддад Мая из Бразилии станет соперницей второй «ракетки» Украины Ангелины Калининой в четвертьфинале серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В четвертом раунде соревнований Мая одержала победу над колумбийкой Камилой Осорио — 6:3, 6:3.

Отметим, что в прошлом году Беатрис Аддад Мая в Мельбурне (Австралия) дошла до финала Australian Open в парном разряде.

Ранее Калинина переиграла Киз на пути в четвертьфинал турнира WTA в Риме.

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