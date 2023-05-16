Новак Джокович: «К сожалению, война в Украине тянется очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной»

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— Единственное, что я могу сказать, как дитя войны, это то, что в ней никогда нет победителя. Война — это самая уродливая вещь в жизни, худшее изобретение человечества, худшая идея в истории.

Я видел две войны, гражданскую в Югославии и натовские бомбардировки Белграда. Я видел страдания моей семьи, нищету моей страны. Война — это нечто гораздо более масштабное, чем все мы и можно только молить Бога, чтобы она закончилась прямо завтра.

К сожалению, война в Украине тянется очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго.

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Я читал статью о последствиях военной травмы: она влияет на здоровье, особенно на пищеварение. У меня были проблемы с микробиомом, моя карьера пошла в гору только тогда, когда я обнаружил непереносимость глютена и молочных продуктов, и это может быть связано с войной.

Но безусловно самое страшное — это потерять любимого человека, а война создает пустоту в каждой семье. Вот почему я не могу поддерживать какую-либо войну в отношении какой-либо страны.

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