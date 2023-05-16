Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 16 мая

Больше в Теннис
-
Рим. Остапенко в третий раз вышла в четвертьфинал, Чжэн Циньвэнь победила в китайском противостоянии
2023-05/1684181857_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Рим. Стала известна следующая соперница Калининой
2023-05/1684154278_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Рим. Алькарас сенсационно проиграл дебютанту «Мастерса» из второй сотни рейтинга ATP
2023-05/1684160052_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Калинина обыграла Киз на пути в четвертьфинал турнира WTA в Риме
Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме Сегодня 14:21 304 0 #Ангелина Калинина...