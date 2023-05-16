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Теннис

Рим. Ганфманн победил Рублёва и впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса», Синнер проиграл в четвертом круге

2023-05/1684260832_hanfmann.jpeg|—>Рим. Ганфманн победил Рублёва и впервые сыграет в четвертьфинале "Мастерса", Синнер проиграл в четвертом круге

Источник: btu.org.ua

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