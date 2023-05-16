Рим. Зверев, Циципас и Музетти прошли в четвертый круг, доиграв вчерашние прерванные матчи

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Киченок вышла в парный четвертьфинал турнира WTA в Риме
Украинка поборется за выход в полуфинал турнира Сегодня 15:35 146 0 Фото — gettyimages...
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Калинина сыграет с финалисткой Australian Open на турнире WTA в Риме
Определилась следующая соперница украинки Сегодня 10:37 355 0< /span> Фото — gettyimages #Ангелина Калинина...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 16 мая
2023-05/1683816737_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Рим. Остапенко в третий раз вышла в четвертьфинал, Чжэн Циньвэнь победила в китайском противостоянии
2023-05/1684181857_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua