Джокович: К сожалению, война в Украине продолжается очень долго

Серб поделился мыслями о войне в Украине 335 Фото: Getty Images #Новак Джокович

Источник – Corriere Dello Sport.

Первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии рассказал о своем отношении к войне в Украине.

Соответствующее интервью он дал Corriere Dello Sport.

Как ребенок войны, единственное, что я могу сказать, это то, что в войне никогда нет победителя. Белграда: Я видел страдания моей семьи, нищета моей страны. встреча с Джоковичем

Война – это нечто гораздо более масштабное, чем все мы, и можно только молить Бога, чтобы она закончилась просто завтра. К сожалению, война в Украине длится очень долго, и с каждым днем ​​она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго. Я читал статью о последствиях военной травмы: она влияет на здоровье, особенно на пищеварение.

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У меня были проблемы с микробиомом, моя карьера пошла вверх только тогда, когда я обнаружил непереносимость глютена и молочных продуктов. Это может быть связано с войной. Но безусловно самое страшное – это потерять любимого человека. Война создает пустоту в каждой семье. Вот почему я не могу поддерживать ни одну войну против какой-либо страны», — сказал Джокович.

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