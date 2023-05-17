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Теннис

Ястремская победила Розателло на старте турнира в Италии

Матч длился 1 час 42 минуты Сегодня 09:25 424 0 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (158) победила итальянку Камиллу Розателло (296) и вышла ко второму кругу турнира WTA 125 во Флоренции.

Матч длился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6 :3, 7:5.

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Ястремская выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейкпойнта.

Firenze Ladies Open — WTA 125 Флоренция, Италия Почва Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 16 мая >

Даяна Ястремская (Украина) — Камилла Розателло (Италия) 6:3, 7:5

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Источник: champion.com.ua

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