Ястремская победила Розателло на старте турнира в Италии

Матч длился 1 час 42 минуты 424 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (158) победила итальянку Камиллу Розателло (296) и вышла ко второму кругу турнира WTA 125 во Флоренции.

Матч длился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6 :3, 7:5.

Актуально: Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины

Ястремская выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейкпойнта.

Firenze Ladies Open — WTA 125 Флоренция, Италия Почва Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 16 мая >

Даяна Ястремская (Украина) — Камилла Розателло (Италия) 6:3, 7:5

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!