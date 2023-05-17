Теннисистки провели самый длинный матч этого сезона 468 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина

Джерело – Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (47) одолела Беатрис Хаддад Маю из Бразилии (15) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Матч длился 3 часа 41 минуту и ​​завершился со счетом 6( 2):7(7), 7(8):6, 6:3.

Это был самый длинный матч этого сезона. Предыдущий рекорд — 3:32 часа.

Калинина выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 15 брейкпойнтов.

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Рим, Италия Грунт& Призовой фонд — $3,572,618 1/4 финала, 16 мая

Ангелина Калинина (Украина) — Беатрис Хаддад Мая (Бразилия) 6(2):7(7), 7(8):6, 6:3

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В следующем раунде соревнований украинка сыграет с представительницей россии (террористической страны) Вероникой Кудерметовой.

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