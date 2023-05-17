Мадрид (W100). Завацкая одержала непростую победу в первом круге

Больше в Теннис
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Рим. Швёнтек и Бадоса стали последними участницами 1/4 финала
2023-05/1684256822_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Турин. Брайнин проиграл в первом круге основной сетки
2023-05/1684253028_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Новак Джокович: «К сожалению, война в Украине тянется очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной»
2023-05/1684264936_djokovic.jpeg|—>— Единственное, что я могу сказать, как дитя войны, это то, что в ней...
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Рим. Ганфманн победил Рублёва и впервые сыграет в четвертьфинале «Мастерса», Синнер проиграл в четвертом круге
2023-05/1684260832_hanfmann.jpeg|—> Источник: btu.org.ua