Мадрид (W100). Завацкая за 2,5 часа выиграла матч второго круга

Больше в Теннис
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Ястремская победила Розателло на старте турнира в Италии
Матч длился 1 час 42 минуты Сегодня 09:25 424 0 #Даяна Ястремская Источник —...
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Оэйраш. Крутых не смог выйти в четвертьфинал турнира
2023-05/1684309799_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина – Хаддад Мая: обзор матча турнира в Риме
Это был самый длинный матч этого сезона.
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Джокович: К сожалению, война в Украине продолжается очень долго
Серб поделился мыслями о войне в Украине Сегодня 10:40 335 0 Фото: Getty Images...