Оэйраш. Крутых не смог выйти в четвертьфинал турнира

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Калинина – Хаддад Мая: обзор матча турнира в Риме
Это был самый длинный матч этого сезона.
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Джокович: К сожалению, война в Украине продолжается очень долго
Серб поделился мыслями о войне в Украине Сегодня 10:40 335 0 Фото: Getty Images...
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Рим. Циципас и Чорич поспорят за выход в полуфинал турнира
2023-05/1684305373_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина в зрелищном матче обыграла финалистку Australian Open и вышла в 1/2 турнира в Риме
Теннисистки провели самый длинный матч этого сезона Сегодня 08:25 468 1 Фото: Getty Images...