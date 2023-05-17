Рим. Циципас и Чорич поспорят за выход в полуфинал турнира

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Джокович: К сожалению, война в Украине продолжается очень долго
Серб поделился мыслями о войне в Украине Сегодня 10:40 335 0 Фото: Getty Images...
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Калинина в зрелищном матче обыграла финалистку Australian Open и вышла в 1/2 турнира в Риме
Теннисистки провели самый длинный матч этого сезона Сегодня 08:25 468 1 Фото: Getty Images...
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Мадрид (W100). Завацкая одержала непростую победу в первом круге
2023-05/1684237575_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Швёнтек и Бадоса стали последними участницами 1/4 финала
2023-05/1684256822_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua